Kontaktaufnahme mit Investor schwierig : Erwacht Stadthalle aus Dornröschenschlaf?

Gefüllte Laub- und Müllsäcke waren Anfang der Woche auf dem Stadthallen-Grundstück zu sehen. Das Holzgeländer am Portikus ist verschwunden. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen-Opladen Laubsäcke türmten sich jüngst an Opladens Sorgenkind, auch soll im Inneren des Hauses nach der Juli-Flut zumindest aufgeräumt worden sein, berichten Nachbarn. Die Politik rätselt, ob sich nun am Gebäude noch mehr tut. Die Stadt sagt: Der Kontakt zu den Investoren gestalte sich mehr als schwierig.

Von Weitem sieht die weiße Villa mit den roten Schlagläden stattlich aus. Aus der Nähe nicht. Die Hinweistafel am ehemaligen Hotel- und Restaurant-Eingang ist demoliert, das weiße Holzgeländer über dem Eingangsportikus fehlt, an der Seite des Hauses tropft es aus einer undichten Regenrinne, auf der Rückseite läuft Wasser die Hauswand hinunter, manche Glasscheiben sind angelaufen. „Da muss doch Feuchtigkeit in dem Haus sein“, merkt ein Nachbar an. Ein anderer klagt über „diese Müllkippe am Rande des Grundstücks hinter Containern, da hab ich schon Ratten sehen. Das sieht verheerend aus.“

Auch Matthias Itzwerth, CDU-Fraktionschef in der Bezirksvertretung II, sorgt sich um den Zustand von Villa und Halle, sucht seit Längerem den Kontakt zu den Eigentümern, chinesischen Investoren, die für das Gebäude eine Eventgastronomie ankündigten. Erfolglos. Jetzt stellte er fest: „Es tut sich was. Der Wildwuchs ist beseitigt, viele Müllsäcke liegen prall gefüllt vor dem Gebäude. Das marode Geländer über dem Haupteingang liegt zersägt neben dem Haus. Stand das nicht mit unter Denkmalschutz?“ Und: „Ist der Dornröschenschlaf beendet?“ Der Bezirk II hatte sich im November um das Gebäude gesorgt, weil auch dort die Juli-Flut eingedrungen sei. Der Verfall habe begonnen.

Die frühere Hinweistafel am Restauranteingang ist demoliert. Foto: Ludmilla Hauser

Info 329 Plätze im Restaurant, zwei Registereintäge Konzept Vorgestellt wurde 2013 ein Restaurant (329 Plätze) mit einer 20 Meter langen Bar, einer Bühne, dazu Konferenz-, Karaoke-, Kinderbereiche, Außengastronomie. Die Familien der beiden Investoren, die das Gebäude für einen Millionenbetrag „cash“ kauften, seien hierzulande in der Gastronomie tätig, hieß es. Handelsregister An der Adresse sind zwei Firmen eingetragen. Ab und zu hole jemand die Post, sagen Nachbarn.

Die Frage nach dem Ende des Dornröschenschlafs kann auch die Stadt nicht beantworten. „Die Kontaktaufnahme zu den chinesischen Eigentümern gestaltet sich zunehmend schwieriger, seit der die Eigentümer vertretende Rechtsanwalt aus Opladen im letzten Jahr verstorben ist“, sagt eine Stadtsprecherin.

Fakt ist: Die vorhandene Baugenehmigung vom 22. Januar 2016 hat nach wie vor Bestand. „Der Baubeginn war am 23. Januar 2017.“ Es seien immer wieder Arbeiten wie derzeit im Vorgarten der seit den 1980er Jahren unter Denkmalschutz stehenden Villa festzustellen – eine der Voraussetzungen für den Fortbestand der Baugenehmigung.

Nachbarn haben auch Arbeiten im Gebäude bemerkt. „Da haben Arbeiter aus dem Keller rausgerissen, was vom Hochwasser beschädigt wurde. Jetzt läuft offenbar die Trocknung.“ Eine Firma habe Bautrockner ins Haus gebracht. Ein Nachbar mutmaßt: „Die haben doch auch eine Wegesicherungspflicht. Vielleicht hat ihnen das jemand gesagt. Jedenfalls wurde in den vergangenen Tagen viel Laub gefegt und in Säcken verpackt.“ Itzwerth hat dieser Tage auch Licht in der Villa gesehen, hofft, dass sich dort eventuell noch mehr tut. Markus Pott (OP Plus) hat die Laubsäcke auch bemerkt: „Es wirkt noch nicht so, als ob da jemand weitreichend an der Umsetzung des Konzepts arbeitet, eher, als ob ein Hausmeisterdienst durchgefegt hat.“

Fakt ist auch: Zu den Plänen, die der Investor vorstellte, hatte es nach Erteilung der Baugenehmigung Protest aus dem Umfeld gegeben, der vor dem Verwaltungsgericht endete. Rechtsanwalt Peter Orlowski und ein Nachbar hatten die erteilte Baugenehmigung für rechtswidrig erachtet, weil sie gegen das nachbarrechtliche Gebot der Rücksichtnahme verstoße. Die Größe der Restauration plus Konferenzraum mit viel An- und Abreiseverkehr habe in einem allgemeinen Wohngebiet nichts zu suchen. Vor dem Verwaltungsgericht verloren die Nachbarn.