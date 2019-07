„Zwischen Arbeit und Ruhestand“ : Das erste Zwar-Netzwerk für Leverkusen

Sabine Willich, Jean Pierre Schleiter, Paul Stanjek, Alexander Lünenbach und Irina Hertz (v. l.) freuen sich übers erste Zwar-Netzwerk in Leverkusen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Menschen ab 55 können so ihre Freizeit planen und verbringen. Weitere Zwar-Netzwerke in der Stadt sollen folgen.

Man könnte doch mal...: Mit einem Vorschlag fängt es meist an, wenn sich Menschen treffen und gemeinsame Unternehmungen planen. Das Wort „Zwar“ steht dabei nicht am Anfang möglicher Bedenken, sondern will genau diese Vorhaben unterstützen. Zwar ist die Abkürzung für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“, ein Soziales Netzwerk für Menschen ab 55 Jahren. Rund 250 solcher örtlichen Netzwerke gibt es bereits in Nordrhein-Westfalen, aber noch keines in Leverkusen. Seit dieser Woche ist das anders.

Denn im Forum trafen sich rund 80 Menschen, die einer Einladung des Oberbürgermeisters zur Gründunsgveranstaltungfolgten. 2700 Wiesdorfer hatte er Denn der ließ 2700 Bewohnern in Wiesdorf einen Brief zukommen mit der Einladung zur „Gründungsveranstaltung“ eines Zwar-Netzwerkes in diesem Stadtteil. Weitere Treffen ähnlicher Art in anderen Stadtteilen sollen auch noch folgen. Das Vorhaben wurde beim Termin vorgestellt, dann ging es gleich in kleineren Gruppen ans nähere Kennenlernen und zu möglichen Vorschlägen – man könnte doch mal.

Info Auch in Rheindorf und Bergisch Neukirchen Drei Träger bekunden Interesse an der Initiierung einer Zwar-Gruppe: der Arbeiter-Samariter Bund für Wiesdorf, die Awo für Rheindorf und das Deutschen Roten Kreuz für Bergisch Neukirchen.

Was es mit den Netzwerken auf sich hat, erklärte Paul Stanjek von der Zwar-Zentralstelle NRW aus Dortmund: „Wir wenden uns an Menschen über 55 Jahre, die einen neuen Lebensabschnitt vor sich haben.“ Häufig seien diese Menschen am Ende ihres Berufslebens auf der Suche nach neuen Kontakten, nach neuen Tätigkeiten und Aufgaben. Hier kommt seine Selbsthilfeorganisation ins Spiel: „Es gibt keine Mitgliedsbeiträge, keine Vereinssatzung, keine Wahlen.“

Der Zusammenhalt beruhe auf den Kontakten und Beziehungen zwischen den Teilnehmern. Spaß und Freude an gemeinsamen Aktivitäten stehen im Vordergrund. Es gibt auch keinen Chef. Dafür im ersten Jahr die Unterstützung von Irina Herz, die beim Arbeiter-Samariter-Bund (Regionalverband Bergisch Land) beschäftigt ist, und mit Rat und Tat zur Verfügung stehen will. Was sich daraus ergeben kann, sieht man etwa in Langenfeld, wo es die Mitmach-Einrichtung bereits seit 2013 gibt. Hier treffen sich Interessierte zu Fahrradtouren, Werksbesichtigungen, Theaterbesuchen oder kochen und basteln gemeinsam. Es entstand ein Abend „Weinprobe“, andernorts wird regelmäßig Boule gespielt und sich auch schon mal gemeinsam politisch engagiert. Alles gemäß dem Motto: Alles kann, nichts muss.

Bei den in der Regel zweiwöchentlichen Treffen wird Näheres besprochen. Ort der ersten Treffen der Zwar-Basisgruppe Wiesdorf ist die „Pille Sportbar“ (ehemalige Eissporthalle) an der Bismarckstraße. Die ersten Termine sind für den 9. und der 23. Juli angesetzt, jeweils von 19 bis 21 Uhr. Sozialdezernent Alexander Lünenbach sieht eine Verbesserung der Lebensqualität im Quartier und des Gemeinwesens: „Die Netzwerke schaffen und beleben die nachbarschaftliche Kommunikation.“