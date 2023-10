Drei Jahre nach dem Ratsbeschluss in Leverkusen Der erste Trinkbrunnen ist in Betrieb

Er ist da. Leverkusens erster Trinkbrunnen geht in Wiesdorf in Betrieb. Ein „Endlich“ dürfte den Beteiligten am Freitag bei der offiziellen Inbetriebnahme durch den Kopf gegangen sein. Denn ganz so einfach, wie die Politik es sich vorgestellt haben dürfte, als der Rat im Oktober 2020 die Errichtung von Trinkbrunnen beschloss, war die Umsetzung nicht.