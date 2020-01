Trockenheit, Streusalz und Hundeurin : Vom Stress der Straßenbäume

Eine Magnolie pflanzten Ulrich Hammer, Andrea Deppe und Lothar Schmitz an der Hauptstraße, Ecke Schießbergstraße. Sie soll einen abgestorbenen Baum ersetzen. . Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Stadt ersetzt in diesem Jahr allein 170 Bäume an Fahrbahnen. 1500 Euro kostet jede einzelne Pflanzung.

Wer Bäume und Pflanzen im Stadtbild erhalten will, hat alle Hände voll zu tun. Das gilt vor allem für Straßenbäume. Denn gerade sie sind besonders hohen Belastungen ausgesetzt, betonte Lothar Schmitz vom Fachbereich Stadtgrün der Verwaltung am Montag beim Pressetermin. Als besondere Stressfaktoren nennt der Grünexperte: Trockenstress, Strahlungshitze, Streusalzbelastungen, Vibrationen durch den Straßenverkehr, Luftmangel im Boden, aber auch Urin von Hunden. Straßenbäume in Deutschland werden oft nicht älter als 30 Jahre.