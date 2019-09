Stadtradeln 2019 : Leverkusen erradelt 387.000 Kilometer

Sieger Stadtradeln in Leverkusen: Luca, Winfried Koestermenke, Johann Lalla und Mara (v. li.) mit Bürgermeister Gerd Wölwer (ganz links). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Beim diesjährigen Stadtradeln schneiden die Mannschaften gut ab. Die Zahlen steigen in allen Bereichen.

Wenn Christel Hausstätter morgens aus dem heimischen Fenster schaut, dann geht ihr erster Blick gleich kontrolliert gen Himmel. Ist das Wetter einigermaßen in Ordnung, schwingt sich die Rentnerin sofort auf ihren Drahtesel und fährt durch die Weltgeschichte. So verwundert es wohl nicht, dass die 77-Jährige mit 1615 Kilometern beim diesjährigen Stadtradeln einen beachtlichen Anteil lieferte.

Insgesamt verzeichnete die Stadt 3050 Teilnehmer, die während des Sommers drei Monate lang in verschiedenen Teams rund 387.180 Kilometer auf ihren Fahrrädern zurücklegten. Im Vergleich zur ersten Ausgabe 2016 hat sich die Teilnehmerzahl verfünffacht und die Kilometerzahl stieg um über 200.000.

Die Radler in Leverkusen waren im Sommer mit insgesamt 387.180 Kilometern besonders fleißig. Langenfeld kommt auf 140.204, Monheim auf 65.250, Leichlingen auf 41.246 und Dormagen auf 289.428 Kilometer.

Für Bürgermeister Gerd Wölwer ist das ein gutes Zeichen. Er sieht Leverkusen auf einem guten Weg. Viele Menschen wunderten sich, wie gut das Radfahren in der Stadt möglich sei. „Das heißt natürlich nicht, dass schon alles perfekt ist“, fügte er auf der Preisverleihung am Mittwoch an.