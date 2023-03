Wieder zwei Vorfälle in Leverkusen – künftige Betroffene sollen 110 wählen Erneut belästigt Unbekannter Frauen in der Stadt

Demnach soll der Unbekannte gegen 16.30 Uhr eine der Frauen vor einem Wohnhaus an der Straße Am Gierlichshof in Lützenkirchen massiv bedrängt haben. Als die Frau ihn von sich stieß, sei der Mann über die Straße Klief Richtung Forellental geflüchtet. Zwei Stunden später: Auf dem Parkplatz Kämpchenstraße in Opladen soll der mutmaßlich selbe, „sportlich gekleidete“ Mann gegen 18.20 Uhr die zweite Frau attackiert haben, als sie in ihr Auto einsteigen wollte. Sie wehrte sich deutlich, der Mann rannte Richtung Altstadtstraße davon.