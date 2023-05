Nach tötlichem Messerstich in Leverkusen und weiteren Messerattacken in NRW Innenminister Reul warnt vor Panikmache

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Messerattacke am Sonntag in Quettingen dauern an. Ein dringend der Tat verdächtigter Angestellter des Kiosks, in dem ein 35-Jähriger erstochen wurde, kam in Untersuchungshaft. Es war nicht der einzige Messervorfall an dem Wochenende. Laut Polizei waren bei Attacken in NRW sieben Menschen verletzt worden.