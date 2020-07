Bürgermonitor : Enttäuschung nach der Fahrprüfung

Fahrschulzeit beendet: Für eine Leverkusenerin ist der Weg zum Führerschein nach der bestandenen Prüfung holprig. Foto: dpa/Swen Pförtner

Leverkusen Fahrprüfung bestanden, Führerschein in der Tasche. Von wegen. Eine Leverkusenerin sollte nach der Prüfung einen Online-Termin bei der Zulassungsstelle vereinbaren, um den Führerschein abzuholen. Aber da gibt es bis Ende August keine Termin mehr. Am Ende wird für die Fahranfängerin doch noch alles gut.

Von Susanne Genath

Die Freude war groß, als eine junge Leverkusenerin am Donnerstag ihre Fahrprüfung bestanden hatte. Dann kam die Enttäuschung: „Im Normalfall erhält man nach der Prüfung vom Prüfer die Fahrerlaubnis überreicht“, berichtet Udo Eßer. „Nicht bei meiner Tochter. Sie wurde gebeten, sich diesen, nach Onlinetermin, beim Straßenverkehrsamt abzuholen.“ Das Problem. „Es gibt Online bis Ende August keine Termine, und den September kann man noch nicht einsehen.“ Eine so lange Wartezeit hält Eßer für ein Unding.

Allerdings dauert es seine Zeit, bis ein Führerschein bereit ist zur Aushändigung, berichtet Stadtsprecherin Julia Trick. Der Antrag müsse erst von der städtischen Führerscheinstelle an die Bundesdruckerei geschickt werden, die für den Druck bis zu sechs Wochen benötige. Dann komme er zurück an die Stadt, die das fertige Dokument dem TÜV per Post schicke. Beim TÜV würden die eingehenden Führerscheine sortiert und an die Prüfer aushändigt, damit diese sie den Fahrschülern nach bestandener Prüfung aushändigen könnten. „Wegen Corona arbeitet der TÜV im Moment nur mit 50-prozentiger Besetzung“, sagt Trick. „Deshalb kann es dort zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.“

Im Fall von Eßers Tochter sei der Führerschein erst am Vortag der Prüfung beim TÜV einsortiert worden und habe so nicht rechtzeitig zur Prüfung ausgehändigt werden können. Ein unglückliches Zusammentreffen. Insgesamt sei die Bearbeitungszeit mit fünf Wochen vergleichsweise schnell gewesen. „Der Antrag ist am 9. Juni bei der Führerscheinstelle gestellt worden, und am 15. Juli war er beim TÜV einsortiert. Allein die Bundesdruckerei benötigt für die Bearbeitung ja sonst bis zu sechs Wochen.“