Versammlung in Leverkusen Energiekosten steigen – TSV erhöht die Beiträge

Das wurde auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Sportvereins bekannt gegeben. TSV-Vorsitzender Klaus Beck nannte einen Jahresfehlbetrag von 884.000 Euro. Er verwies auf fehlende Einnahmen, die sich im Jahr 2022 noch als „Pandemie-Nachwehen“ in einem geringeren Mitgliederbestand und damit auch niedrigeren Erträgen aus Zusatzangeboten bemerkbar machten. „Diese vorübergehend geringeren Erträge hätten wir noch recht unproblematisch kompensieren können. Wesentlich härter treffen uns allerdings die drastisch gestiegenen Ausgaben,“ unterstrich Beck. Als treibende Faktoren nannte er die „explosionsartig in die Höhe geschnellten Energiepreise“, die sich in einer Mehrbelastung von über 150.000 Euro niederschlagen, sowie „dramatisch gestiegene Pensions-Rückstellungen“. Diese haben mit 670.000 Euro bisher unbekannte Dimensionen erreicht. „Und das Fatale daran ist, dass wir aufgrund der gesamt-ökonomischen Rahmenbedingungen nicht davon ausgehen können, dass die Beträge in absehbarer Zeit niedriger werden. Wir müssen sie also dauerhaft in unserem Etat berücksichtigen, um ein strukturelles Defizit zu vermeiden“, erläuterte Beck.