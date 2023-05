Quettingen Endlich Hochzeit nach 39 Jahren im Wartestand

Seit gestern sind Ilona und Janosch Bogatzki amtlich verheiratet. Das wurde im LVR-Wohnhaus für erwachsene Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung an der Quettinger Straße, in dem beide schon lange leben, mit Freunden, allen Bewohnern, Personal ausgiebig gefeiert. Das frisch getraute Ehepaar ist nicht mehr ganz jung, sie ist 65 und er ein Jahr älter. Auf die Hochzeit haben sie lange warten müssen: Genau 39 Jahre hat es gedauert, bis sie sich endlich das Ja-Wort geben durften. Die Familie war zunächst dagegen. Ein Problem, das es gar nicht so selten gebe, weiß Katja Bedra, Regionalleiterin im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen.