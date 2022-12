„Schänkmarie“ der Funken Nach 22 Jahren schließt Helga die Neustadtschänke

„Finito, Schluss, aus und vorbei“, heißt es seit Donnerstag in der Neustadtschänke an der Kölner Straße 106. Wirtin Helga Müdder setzt sich zur Ruhe – mit 77 Jahren. Mit Neustadt- und Altstadtfunken wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert – inklusive einer Überraschung für die Wirtin. An ihrem letzten Öffnungstag führten die Neustadtfunken Tänze auf und kürten sie mit Urkunde und goldener Wertmarke „zur Schänkmarie der Neustadtfunken“, um „ihre“ Helga gebührend zu verabschieden, erzählt Kevin Schrauzer (35), 1. Vorsitzender des Karnevalsvereins. So sei Helga – „für uns war et immer die Helga“ – die „erste Anlaufstelle in der Neustadt“, egal ob Karneval oder Weihnachten.