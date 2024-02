Kinderbetreuung in Leverkusen Kita-Protest vor dem Rathaus

(LH) Die Trillerpfeifen waren am Mittwochnachmittag vor dem Rathaus nicht zu überhören. Rund 50 Eltern mit Kindern machten ihrem Unmut zum Kita-Notstand in der Stadt Luft, hielten Plakate und Transparente in die Höhe. Die Botschaft an die Stadt fasste Mutter Simone Kölzer auf einem Plakat unmissverständlich für ihren Sohn Niklas (eineinhalb) zusammen: „Ich will in die Kita“. Auch Mitglieder des Leverkusener Stadtrats, etwa von der SPD und der FDP, fanden sich auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein. Die Eltern wurden gehört: Stadtchef Uwe Richrath und der auch für den Bereich Kindertagesstätten zuständige Dezernent Marc Adomat kamen vors Rathaus und stellten sich den Fragen der Demonstrierenden. Foto: UM