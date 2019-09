Aylin Doğan zieht Kandidatur zurück : Skandal auf dem SPD-Parteitag Leverkusen

Leverkusen Eklat auf dem SPD-Parteitag in Bergisch Neukirchen: Die Leverkusener SPD-Vorsitzende Aylin Doğan zog ihre Kandidatur für die Wiederwahl zurück.

Die SPD Leverkusen hat ihren Skandal: Auf dem Parteitag am heutigen Samstag zog Unterbezirksvorsitzende Aylin Dogan ihre Kandidatur für die Wiederwahl als Leverkusener Parteichefin zurück. Sie begründete dies mit den „undemokratischen und unsozialdemokratischen“ Vorgängen in den letzten Wochen innerhalb der SPD. Dabei geht es vor allem darum, wie der Vorsitzenden-Gegenkandidat Jonas Berghaus positioniert wurde.

Genosse Uwe Pöschke bezeichnete die Entwicklung als „Katastrophe“ für die SPD Leverkusen. „Das was hier und wie es (in der SPD Leverkusen, d. Red.) passiert, hat nichts mit Demokratie zu tun.“ Der Vorsitzenden Dogan sei „in niederträchtigen und hinterfotzigen Weise“ Schaden zugefügt worden. Bei den folgenden Abstimmungen über Geschäftsordnungsanträge zeigte sich auf dem Parteitag in Bergisch Neukirchen, dass die Leverkusener SPD tief gespalten ist.