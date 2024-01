Einlaufen in Hitdorf Rutschiges Wintervergnügen am Rhein

Nach dem Hochwasser, das die Region in den letzten Wochen heimgesucht hatte, zeigte sich in der vergangenen Woche eine ungewöhnliche und erfreuliche Entwicklung am Rhein: Auf den überschwemmten Weiden entlang des Flussufers in Hitdorf war zum ersten Mal nach vielen Jahren Eislaufen wieder möglich. Das Gebiet zwischen Türmchen am Werth und Mazda verwandelte sich quasi in eine improvisierte Eisbahn.