Neuer Service der Leverkusener Stadtverwaltung Eine Senioren-App für alle Fälle

Die App trägt den Namen „Gut versorgt in“, ist kostenlos für alle Android- und Apple-Geräte in den jeweiligen Digital-Stores zu finden, läuft auf dem Smartphone sowie Tablet und vereint so ziemlich alle Informationen unter einem Dach. Da gibt’s Adressen, Telefonnummern und Bebilderung von städtischen Behörden, Sozial- und Freizeiteinrichtungen, Medizinern, Beratungsstellen, Einkaufsmöglichkeiten, Kirchen und so weiter. Die Aufzählung könnte gefühlt noch ewig so weitergehen. Ein Fingerdruck auf die Rufnummer, und die Verbindung wird aufgebaut, ein Fingerdruck auf die Wegführung und per Google Maps geht’s in der App in die richtige Richtung zum gewünschten Ziel.