Kultur in Leverkusen : Eine musikalische Zeitreise in die eigene Jugend

Die Musiker zeigten sich in der Mode der 1960er: Miniröcke, Schlaghosen und Plateauschuhe. Der „Beat Club“ wusste zu begeistern. Foto: Volker Beushausen

Leverkusen Kulturstadtlev versetzte die Besucher beim „Beat Club“ mit Jimi Hendrix, The Who und den Stones zurück in die späten 1960er Jahre.

Von Monika Klein

Aus den Lautsprechern schwärmt die Stimme von Connie Francis „Schöner fremder Mann“, gefolgt von weiteren alten Hits der frühen 1960er Jahre, als ganz Deutschland in süßer Schlagermusik badete. Dann ging im Forum der Vorhang auf für den Beat Club, den Radio Bremen im September 1965 erstmals am Samstagnachmittag ausstrahlte und damit das Fernsehvolk schlagartig in zwei Lager spaltete: pro und contra. Euphorische Beifallsbekundungen vorwiegend vom jüngeren Publikum und herbe Kritik von Älteren, die angesichts der englisch „singenden Affen“ den Niedergang der Kultur kommen sahen, trafen beim Sender ein.

55 Jahre später schmunzeln die Zuhörer, die sich zum Gastspiel des Westfälischen Landestheaters bei Kulturstadtlev versammelt haben, leise in ihre Masken. Die tägliche Sorge ist eine ganz andere. Aber die Musik, die damals das brave Fernsehprogramm revolutionierte, zündet noch immer. Zumal sich die meisten Anwesenden auf Zeitreise in die eigene Jugend befinden, wenn Schauspieler als Chris Andrews „Yesterday Man“ singen, als Marsha Hunt von „Desdemona“ röhren, zu „Hey Joe“ Gitarrenakrobatik à la Jimmi Hendrix mit Links betreiben, die Stimme im Hammond-Sound von Procul Harums „A Whiter Shade of Pale“ baden, mit den Beatles träumen oder mit Mungo Jerry ausgelassen „In the Summertime“ hüpfen.

Musik ist die Hauptsache in dieser bunten Show über die wechselvollen Jahre von Mitte der 1960er bis 1972, als der letzte Beat-Club ausgestrahlt wurde und die Zeitenwende in der U-Musik vollzogen war. Regisseur Tankred Schleinschock, der als musikalischer Leiter am Keyboard inmitten einer Band im Dauereinsatz (Lippe-Saiten-Orchester) präsent war, erklärte die Besonderheiten dieser überarbeiteten Corona-Fassung.

Die Choreografie musste eingeschränkt und weiter auseinander gezogen werden, alternativ wurde mit Maske gesungen. Zum Glück gebe es zwei Paare im Ensemble, die dicht zusammen singen dürfen. „Alles etwas eingeschränkt, aber wenigstens dürfen wir spielen.“ Dafür sind alle Künstler dankbar, auch wenn die Reaktionen aus dem nur noch spärlich besetzten Saal wenig zu tun haben mit den euphorischen Beifallsstürmen mittanzender und mitsingender Beat-Club-Fans der Vor-Corona-Aufführungen.