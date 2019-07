Jugend-Kunst : Bildwand bereichert die Matthäus-Gemeinde

Manfort Jugendliche haben das farbenfrohe Kunstwerk unter Anleitung gestaltet.

Was den Raum so besonders macht und was es mit diesem auf sich hat, erläuterte Pfarrer Christoph Engels bei der Einweihungsfeier am Freitag vor Besuchern und dem Sponsor Dr. Ulrich Bornewasser, Leiter des Wiesdorfer Nachbarschaftsbüros Chempunkt. „Es ist inzwischen 15 Jahre her, da war dieser Bereich mit dem neuen Gemälde noch eine Kirche, die Matthäus Kirche.“ Schließlich kamen Jugendliche vor acht Jahren auf die Idee, den Ort für sich zu gestalten. Sie haben ein Konzept entwickelt und den Saal umgestaltet, der inzwischen viel und gerne genutzt wird.