Vermeintlicher Komplize : Einbruchsserie von 2015 erneut Thema vor Gericht

Ein neuer Fall aus dem Gericht. Foto: dpa

Wegen des Verdachts auf banden- und gewerbsmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahl musste sich jetzt ein 33-Jähriger vor dem Amtsgericht Leverkusen verantworten. Ihm sollte eine Beteiligung an der Tat in der Verhandlung nicht nachgewiesen werden können.

Laut Anklage war der gebürtige Kroate an einem Einbruch am 1. September 2015 in Manfort beteiligt. Dabei waren die Täter zunächst über die Haustür ins Erdgeschoss gelangt, indem sie den Zylinder des Schlosses aufschraubten. Neben Bargeld in Höhe von 80 Euro entwendeten sie den Schlüssel eines BMW-SUV, den sie gewinnbringend verkaufen wollten. Der Plan schlug jedoch fehl.

Der Angeklagte wollte sich auf Anraten seines Rechtsbeistandes nicht zu den Vorwürfen äußern. Daher wurde die Ex-Freundin des bereits verurteilten Haupttäters gehört. Das Paar hatte in einem nicht näher genannten Zeitraum eine Reihe von Einbrüchen (zehn Fälle) begangen und war für diese bereits verurteilt worden. Die Anklage gegen den 33-Jährigen stützte sich besonders auf die Aussagen der jungen Frau bei der Polizei. Damals hatte sie Mittäter benannt, von denen ein seltener Vorname mit dem des jetzt Beschuldigten übereinstimmte. Die Zeugin betonte nun vor Gericht erneut, damals ausgepackt zu haben. Wenngleich sie von den Freunden ihres damaligen Freundes nur die Vornamen gekannt haben will.

Auch den Mann auf der Anklagebank kenne sie – „von Familienfeiern“, wie sie erläuterte. Allerdings habe es sich bei besagtem Komplizen nicht um ihn gehandelt. „Das war definitiv nicht er“, betonte die 27-Jährige und richtete den Blick auf die Anklagebank.