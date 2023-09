Mehrere Taten in Leverkusen Einbrecher stehlen Handys aus Kindergärten

Leverkusen · Bei Einbrüchen in zwei unmittelbar benachbarte Kindertagesstätten an der Nobelstraße in Wiesdorf zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (4./5. September) haben die Täter erhebliche Schäden angerichtet und drei Mobiltelefone gestohlen.

06.09.2023, 14:37 Uhr

Die Polizei prüft, ob die Einbrüche in bislang acht Kindergärten zusammenhängen. Foto: dpa/Silas Stein

Im Tatzeitraum zwischen 16.30 und 7.30 Uhr brachen die Unbekannten nach Angaben der Leiterinnen mehrere Fenster und Türen auf und durchwühlten die Räume. Der Erkennungsdienst sicherte Spuren. Im Juli und August sind laut Polizei Einbrecher in insgesamt acht Leverkusener Kindertageseinrichtungen eingedrungen und haben dort unter anderem Handys entwendet. Das Kriminalkommissariat 57 prüft Zusammenhänge und bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Telefon 0221 2290 oder per E-Mail an: poststelle.koeln@polizei.nrw.de

(RP)