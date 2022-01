Leverkusener Testzentren : Einbrecher stehlen 1400 Corona-Schnelltests

Leverkusen Nach Einbrüchen in Corona-Testzentren in Rheindorf und Opladen sind mehr als 1400 Corona-Schnelltests entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach Polizeiangaben in der Nacht zu Mittwoch zwischen 20 und 6.50 Uhr Zutritt zu den Räumen an der Straße Pützdelle und am Opladener Platz.