Einbruch in Leverkusen Unbekannte schleppen 350 Kilo schweren Tresor aus Brauhaus

Laut Polizeibericht hatten Zeugen in der Nacht zu Sonntag, 31. Januar, beobachtet, wie die Männer gegen zwei Uhr morgens mit einem dunklen Pkw vom Parkplatz des Brauhauses in der Saalstraße geflüchtet sind. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sie sich über einen Kellereinstieg gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft. Den etwa 350 Kilogramm schweren Tresor, in denen Bargeld-Einnahmen verwahrt wurden, schleppten sie mit der Sackkarre zu ihrem Fluchtwagen, luden den Geldschrank ein und flüchteten mit dem Auto. Zur genaueren Höhe der Bargeld-Beute macht die Polizei keine Angaben.