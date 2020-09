Kommunalwahl in Leverkusen : Ein Wohnzimmer als Wahllokal

Kommunalwahl in Leverkusen

Im Wohnzimmer des Einfamilienhauses in Edelrath sind neben den Hausbesitzern drei Wahlhelfer im Einsatz. Foto: RP/Uwe Miserius (umi)

Leverkusen Das kleinste Wahllokal der Stadt befindet sich in Edelrath, in der Wohnung der Familie Fabrizius. Für die Wähler ist es quasi ein Nachbarschaftstreff.

An diesem Sonntagmorgen könnte man in der kleinen Ortschaft Edelrath, im Osten von Schlebusch, ein kleines Nachbarschaftstreffen vermuten. In der Neuenhausgasse, vor dem Wohnhaus der Familie Fabrizius stehen ein paar Grüppchen zusammen, es wird gelacht und sich ausgetauscht. Aber es ist kein Nachbarschaftstreff, sondern die Kommunalwahl 2020. Seit zwölf Jahren stellen Sybille und Johannes Peter Fabrizius ihr Wohnzimmer für die Wahlen zur Verfügung.