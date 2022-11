Feuerwehreinsatz in Leverkusen : Ein Toter bei Brand in Opladen

Die Feuerwehr (Symbolfoto) rückte am Dienstagmorgen zum Einsatz in Opladen aus. Foto: dpa-tmn/Robert Günther

Leverkusen-Opladen Warum am Dienstagmorgen ein Feuer an der Straße Am Wasserturm ausbrach, ist bisher noch nicht bekannt. Die Polizei bestätigt einen Toten, sagt bisher aber noch nichts zu dessen Identität.

Opladen (LH) Bei einem Feuer an der Straße Am Wasserturm am Dienstagmorgen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dies bestätigt die Polizei auf Anfrage. Nähere Informationen zur Identität und den Todesumständen gibt die Behörde aktuell noch nicht bekannt.