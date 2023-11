Bach-Chor Leverkusen Ein Requiem und ganz viel d-Moll

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.“ Mit diesem ersten Vers aus Psalm 121 beginnt der Bach-Chor sein Konzert am Sonntagabend im Forum. Chorleiter Michael Porr selbst ist der Komponist dieses sakralen Stücks. In seiner Komposition nehme er verschiedene Charakteristika früher Choraltradition auf, ordnet Andrea Prinzing im Programmheft ein. Sie ist Dramaturgin der Konzerte im Forum. Das frei gestaltete Metrum ist etwa nicht an den Takt, sondern den Text gebunden. Der Schluss ist – wie es im gregorianischen Gesang vorgegeben war – in Dur. Einen ähnlichen Ton schlagen auch die Komponisten der folgenden beiden Stücke an: Zuerst singt der Kammerchor „Ubi caritas“ von Ola Gjeilo, dann folgt „Lux Aurumque“ von Eric Whitacre. Diese drei Stücke führt der Bach-Chor in Kammerbesetzung auf.