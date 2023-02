Arbeiten in der Region Nachhaltiger Nagellack – made in Leverkusen

Warum gibt es so etwas eigentlich noch nicht? Diese banal klingende Frage steht fast bei jedem Startup am Anfang. Dann fängt ein meist junger Mensch davon an zu träumen, dass aus seiner Idee eine Geschäftsidee werden könnte, womöglich sogar ein lukratives Geschäftsmodell. Doch der Weg vom Einfall bis zur Umsetzung ist nicht einfach. Man muss beharrlich sein. So ist auch Sabine Oberpriller davon überzeugt, dass ihr Plan letztlich aufgehen wird, wenn sie ihn nur eisern verfolgt.