Nach Rosenmontag : Ein gemeinsamer Zoch für Wiesdorf und Opladen?

Opladen/Wiesdorf Die Mottos für die kommenden Session stehen fest, ein altes Thema ist nach dem Sturm vom Sonntag wieder da.

Auch Opladens Zugleiter Bernd Schaffarczik erhielt viel Lob: für die Organisation des närrischen Umzuges unter erschwerten Bedingungen. „Er hat nach der Zugabsage am Sonntag einen tollen Job gemacht“, sagte Krause: „Was der Bernd geleistet hat und wie er die Teilnehmer des Wiesdorfer Zuges in den Opladener Zug eingebunden hat, das war schon klasse“, ergänzte Peter Schmitz, Präsident der Prinzengarde Leverkusen, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der gut gelungene gesamtstädtische Rosenmontagszug in Opladen weckt Begehrlichkeiten. Warum künftig noch zwei große närrische Umzüge in Wiesdorf und Opladen, wenn einer auch gut klappt. Und ausreicht? Manfred Luxem stellte am Rande der Dienstveranstaltung nüchtern fest: „Ich habe heute die Rechnung für den Sicherheitsdienst am Rosenmontagszug bekommen. Da kann ich nur sagen: Opladen kann die Kosten alleine nicht tragen.“