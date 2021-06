Protest in Leverkusen : Ein Banner gegen den Autobahnausbau

Das Anti-Autobahn-Banner der Leverkusener Grünen hing am Samstag nur kurze Zeit an der Rathaus-Galerie. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Grünen wandten sich am Wochenende mit einer Aktion gegen die Pläne zu A1 und A3. Unterstützung hatten sie von Bundestagskandidatin Nyke Slawik.

Mit dem griffigen Motto „Stadt und Wald statt Asphalt“ hatten die Leverkusener Grünen das eigens gedruckte Anti-Autobahn-Banner überschrieben, das am Samstag für kurze Zeit neben dem Rathaus prangte. Darunter forderten sie „Nein zu Autobahnausbau und Mega-Stelze, Ja zu einem grünen Leverkusen“. Die meisten Leute gingen achtlos an der Werbeaktion vorüber, während andere applaudierten.

„Es wird Zeit, dass wir was tun in Leverkusen“, kommentierte Renate Krancioch (76) aus Küppersteg und war überzeugt: „Die Stadt wird zugrunde gerichtet durch die vielen Autobahnen, Schnell- und Bundesstraßen.“ Zeitgleich betonte Bundestagskandidatin Nyke Slawik mit dem Megaphon in der Hand: „Mitten in der Klimakrise brauchen wir keine neuen Autobahnen. Sondern eine Verkehrswende und Milliarden Steuergeldern, die jedes Jahr in vielen Autobahnkilometern versenkt werden und von der nur Autofahrer etwas haben.“