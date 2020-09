Auszeichnung : Ehrenkreuz für Leverkusens Feuerwehrchef Greven

Hermann Greven erhielt das Feuerwehrehrenkreuz in Silber. Foto: Stadt Leverkusen

Leverkusen Seit 1993 ist er stellvertretender Leiter der Berufsfeuerwehr Leverkusen, seit 2005 Leiter: Hermann Greven, Leitender Branddirektor, hat die Feuerwehr Leverkusen geprägt. Nun wurde er ausgezeichnet.

In Anerkennung seiner langjährigen Verdienste um das Brandschutzwesen hat ihm der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) nun das Feuerwehrehrenkreuz in Silber verliehen. Die Auszeichnung nahm Heinz-Peter Brandenberg, Bezirksbrandmeister im Regierungsbezirk Köln, am Freitag im Beisein von Oberbürgermeister Uwe Richrath, Bau- und Feuerwehrdezernentin Andrea Deppe sowie Landesfeuerwehrinspekteur Helmut Probst vor.