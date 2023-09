Beliebtes Volksfest in Leverkusen-Edelrath Volle Kraft voraus!

Spiel, Spaß und Spannung für die ganze Familie stand am letzten Wochenende im Mittelpunkt, als die Gesellschaft „Erholung“ in Edelrath ihre 96. Spätkirmes feierte. „Zum Glück endlich mal bei schönem Wetter“, freute sich Vorsitzender Uwe Müller, der erst im Frühjahr dieses Jahres im Amt bestätigt worden war. Doch mit seinen 64 Jahren ist Müller einer der älteren Aktiven in der Gesellschaft „Erholung“, die sich selbst als „Verein aus Leverkusen mit Tradition, Engagement und Herz“ bezeichnet. Fünf seiner Vorstandskollegen zählen noch nicht mal 40 Jahre.