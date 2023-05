NRW-Ranking der Unternehmerverbände Leverkusen „dynamischste“ Stadt in NRW

In dieser Studie steht Leverkusen im „Dynamik-Ranking“, das die Entwicklungs-Geschwindigkeit innerhalb der vergangenen drei Jahre misst, auf Platz 1 und ist in der absoluten Rangliste auf Platz 4 der attraktivsten Wirtschaftsstandorte in NRW gesprungen. Die Regionalstudie über die Standortqualität in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens hat IW Consult, Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH, im Auftrag von „unternehmer nrw“, der Landesvereinigung der Unternehmerverbände NRW verfasst. Die Attraktivität der 396 NRW-Kommunen wird anhand von vier Kriterien gemessen: Den Bedingungen für Unternehmen, der Ausstattung mit Arbeitskräften, der Wohnsituation und der allgemeinen Lebensqualität.