Amtsgericht Leverkusen : Drogen – 37-Jähriger mit 22 Vorstrafen erneut vor Gericht

Die Strafakte des Angeklagten ist dick, nun kommt eine Verurteilung hinzu. Foto: dpa/Volker Hartmann

Leverkusen Würde man einen 37-Jährigen, der sich nun erneut vor dem Amtsgericht wegen Drogenbesitzes verantworten musste, beschreiben wollen, wäre er der Mozart der Strafverfolgung. Nicht weil er in seinem Fach besonders gut oder erfolgreich gewesen wäre. Vielmehr weil der Mann die Klaviatur der Justiz seit vielen Jahren rauf- und runterspielt.

Von Tobias Brücker

Als bei ihm am 25. September 2019 am Bahnhof Leverkusen-Mitte eine kugelförmige Verpackung (in der Drogen-Szene „Bubble“ genannt) mit Kokain gefunden wurde, bahnte sich bereits an, was der 37-Jährige nur zu gut kennt: ein Gerichtsverfahren – und Gefängnis.

Auch zu der Verhandlung am Mittwoch erschien der Angeklagte aus dem Keller des Gerichtsgebäudes. Dort werden die bereits inhaftierten Beschuldigten während der Wartezeiten bei Gericht untergebracht. Der Mann sitzt in der JVA Siegburg ein. Immerhin: An Drogen kommen die Insassen dort nur schwer. „Er ist Konsument – zumindest gewesen“, leitete sein Anwalt die Verteidigung ein. Der Mann nickte. Derzeit nehme er keine Drogen – „notgedrungen“, wie er betonte. Die im September 2019 bei ihm gefundene Menge sei für den Eigenbedarf gewesen.

Zu seinen 22 Vorstrafen kam also nun noch eine weitere hinzu. Fünf Haftstrafen verbüßte der 37-Jährige in seinem noch kurzen Leben. Ein Umdenken schien bisher aber nicht eingesetzt zu haben. Derzeit sitzt er das sechste Mal hinter Gittern. „Und das ja auch noch länger“, resümierte die Richterin nach einem Blick in die Akten.