Mit nur einem kleinen Piecks Leben retten Weniger Spender – das Blut wird knapp

Eigentlich sollte das 70-Jährige Bestehen ein Grund zum Feiern sein. Doch hat der runde „Geburtstag“ des Blutspendedienstes West einen bitteren Beigeschmack. Der Grund: Die Zahl der Blutspender sinkt kontinuierlich, wie die Zahlen des DRK Blutspendedienstes der letzten drei Jahre für Leverkusen verdeutlichen. Während vor zwei Jahren 50 Blutspende-Termine angeboten wurden und 3247 Menschen im Stadtgebiet Blut spendeten, sind es in diesem Jahr bei 52 Terminen nur noch 3100 Spender. Auch die sinkende Zahl an Erstspendern bereitet dem Deutschen Roten Kreuz Bauchschmerzen. Von 535 Spendern 2020 sank die Zahl auf 519 in diesem Jahr.