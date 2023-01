Stadt legt Planung für Opladen, Schlebusch, Wiesdorf vor Hier sollen Hunde frei laufen dürfen

Vor allem in der Großstadt spitzt sich der Konflikt schnell zu: Hundehalter wollen mit ihren Tieren auch mal ohne Leine Gassi gehen – Spaziergänger, Naturschützer oder Landwirte fühlen sich durch frei laufende Hunde gestört oder gar geschädigt. Gut zehn Jahre hat es gedauert von der Idee bis zum beschlussreifen Vorschlag. Das städtische Konzept für Hundeauslaufflächen kommt auf die Zielgerade. Aus ehemals acht Vorschlägen sind drei geworden. In jedem Stadtbezirk soll eine nun ausgewählte Fläche testweise an den Start gehen. Es sind: Ein Areal an der „Schönen Aussicht“, der frühere Sportplatz des BV Wiesdorf und eine Fläche am Ophovener Weiher. Die Probezeit läuft ein Jahr. Wenn der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 13. Februar zustimmt, kann der Verwaltungsvorschlag umgesetzt werden.