Feuerwehr-Einsatz in Leverkusen : Drei Bewohner aus brennender Wohnung gerettet

Einsatz der Feuerwehr an der Düsseldorfer Straße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Feuerwehr hat am frühen Donnerstagmorgen drei Personen aus einer brennenden Wohnung an der Düsseldorfer Straße in Opladen gerettet. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Noch ist unklar, warum gegen sechs Uhr in der Küche der Wohnung das Feuer ausbrach. Mehrere Anrufer hatten die Leitstelle alarmiert. Die Ortslöschzüge Bürrig und Opladen der Freiwilligen Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten aus. Die Helfer wurden informiert, dass sich noch zwei Personen in der Brandwohnung befinden sollten, ein Trupp zur Menschenrettung betrat das Haus. Parallel brachten die Retter eine Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung, ein weiterer Trupp zur Kontrolle des Treppenhauses wurde eingesetzt. In der Brandwohnung fand die Feuerwehr drei Personen vor und rettete sie unverletzt aus der Gefahrenzone. Die Einsatzkräfte löschten den Brand in der Küche und lüfteten die Wohnung. Insgesamt wurden 32 Personen aus dem Wohnhaus durch den Rettungsdienst gesichtet. Weitere medizinische Behandlungen waren nicht erforderlich, berichtet die Feuerwehr weiter.

Der Ortslöschzug Schlebusch und der Ortslöschzug Bergisch Neukirchen stellten während des Einsatzes den Grundschutz auf der Wache sicher. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 38 Kräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz.

(bu)