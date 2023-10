Scala-Club in Leverkusen-Opladen lockt mit Comedy und Musik Dittsche kommt!

Samstag, 14. Oktober, ist quasi Heimspiel: Immerhin ist Wilfried Schmickler in Hitdorf geboren. Jetzt stellt auf der Bühne fest: „Es hört nicht auf“ und verarbeitet unter diesem Titel so ziemlich alles, was derzeit auf der Welt geschieht oder nicht geschieht. Karten für den Altmeister des Kabaretts kosten 29 Euro im Vorverkauf, 32 Euro an der Abendkasse. Beginn: 20 Uhr.