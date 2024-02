11.000 Unterschriften für Erhalt der Autofähre Diskussion um Hitdorfer Fähre nimmt Fahrt auf

Die Zukunft der Hitdorfer Fähre liegt vielen Leverkusenern eng am Herzen. Die Petition der CDU für den Erhalt der Fähre haben inzwischen 11.000 Menschen unterschrieben. „11.000 Unterschriften sind ein Zeichen, das man nicht mehr ignorieren kann“, sagt der Vorsitzende der CDU in Hitdorf, Joshua Kraski. „Wenn der Oberbürgermeister glaubt, er müsste seine Position nicht mehr ändern, dann erinnert das an eine politische Geisterfahrt“. Uwe Richrath hat dem Stadtrat eine Beschlussvorlage vorgelegt, die bereits eine klare Richtung vorgibt. Demnach ist eine neue, batteriegetriebene Fähre vorgesehen, die allerdings nur noch Fußgänger und Radler, aber keine Lkw, Pkw oder landwirtschaftliche Fahrzeuge aufnehmen würde. Kraski: „Das sich so viele Menschen für die Auto- und Personenfähre engagieren, ist ein Erfolg für die lokale Demokratie. Die SPD und der Oberbürgermeister sollten diese Bürgerinnen und Bürger nicht an die Wand laufen lassen.“ Gleichzeitig unterstreicht der CDU-Vorsitzende seine Gesprächsbereitschaft. „Wir müssen zusammenarbeiten, um mehr für den Bürger erreichen zu können. Ich lade alle Parteien ein, dieses Zeichen der Zusammenarbeit zu setzten und unserem Antrag zuzustimmen.“