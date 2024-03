Perfektes Spiel mit der technischen Täuschung im Forum Leverkusen Digitale Zwillinge verblüffen Zuschauer

„Arms“ ist eine absolut poetische Middendorf-Choreografie, in der die Technik vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit bekam als die realen Tänzer in ihren reflektierenden Anzügen, die scheinbar völlig leicht und selbstverständlich mit den kleinen Fliegern spielten, sie auch scheinbar kurz auf Händen oder Füßen landen ließen. Dass so eine Drohne in der Live-Performance auch mal abstürzt und sich nach einer Weile berappelt und wieder aufsteigt, ist zwar nicht vorgesehen, aber wirkt durchaus beruhigend. Genauso wie die minimalen technischen Defekte in der vorangegangenen Produktion, wo mal die Arme des weiblichen Klons seltsam verdreht waren oder die Finger des Avatar-Tanzpartners fehlten.