Künstler in Leverkusen bieten Alternativen an : Die Kunstacht fällt aus – es lebe die Kunst

Andrea Peters von Bayer Kultur zeigt das Werk „Bayer-Hochhaus W1“ von Heinz Wehlisch. Auch diese Arbeit kommt unter den Hammer. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Einige Schauen finden ohne Eröffnung statt oder werden verschoben. Auch am Freitagabend gibt es was zu sehen und zu ersteigern. So bietet Bayer Kultur eine Kunstauktion im Erholungshaus an.

Von Monika Klein

Es lebe die Kunst. Auch wenn seit der Absage am Montag nicht mehr Kunstnacht drübersteht, wird ein Teil der geplanten Ausstellungen auf unterschiedliche Art stattfinden. Allerdings nicht mit einer Eröffnung, bei der sich viele Besucher begegnen könnten. Manche der 45 Programmpunkte werden wohl ersatzlos gestrichen, andere haben sich vertretbare Alternativen überlegt.

Noch nie ist im Vorfeld so viel Aufwand getrieben worden, damit eine Kunstnacht sicher ablaufen kann. Alle Gastgeber mussten ein Hygiene-Konzept einreichen und mit Klebestreifen oder Flatterband sicherstellen, dass sich Besucher weder im Gebäude noch davor zu nahe kommen. Es galt Besucherbeschränkung, Maskenpflicht und Beköstigungsverbot. Jeder sollte sich sicher fühlen können. Dennoch hat der Krisenstab wegen der Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 35 (nachweislich Infizierten pro 100.000 Einwohner) entschieden, die 16. Kunstnacht abzusagen. „Wir wollten das Risiko nicht eingehen, dass sich noch mehr Menschen infizieren“, sagt Kulturdezernent Mark Adomat, der Mitglied des Krisenstabs ist. Großes Bedauern bei vielen, die sich so gut für diesen Tag vorbereitet und deutlich geringere Besuchszahlen als sonst erwartet hatten. Das Kultur-Publikum ist ohnehin verunsichert und vorsichtig, das zeigt ein Blick in die Konzerte, Theatervorstellungen und Lesungen der vergangenen Wochen.

Obwohl alles – bei Einbahnstraßen-Regelung – in die größten Säle verlegt wurde, wo zwei Drittel der Plätze blockiert sind und jede Karte rückverfolgbar ist, bleiben die Besucher aus. „Wir bedauern die Absage der Kunstnacht sehr. Für die Kulturschaffenden und Kulturinteressierten ist das eine sehr traurige Nachricht“, schreibt Jana Schlott, Sprecherin von Bayer Kultur. Die Kunstauktion im Erholungshaus (nur mit Anmeldung) soll aber wie geplant am Freitag um 19 Uhr im Erholungshaus stattfinden. Genauso wie das Konzert mit dem Start-Academy Künstler Alexej Gerassimez auf der Bühne des großen Saales am Mittwochabend. „Unser Hygienekonzept gilt auch für die Auktion. Da wir diese Maßnahmen auch bei der Auktion kontrolliert und geübt leisten können, planen wir weiterhin die Durchführung“, betont sie. Für alle Veranstaltungen könne es eine kurzfristige Absage wegen veränderten Infektionsgeschehens geben.

Das Museum Morsbroich zeigt die Schau „Reference“, die Vernissage am Freitag entfällt. Gleiches gilt für den Künstlerbunker. Der Verein zur Förderung künstlerischer Bildmedien Bayer zeigt am Freitag (18-21 Uhr) die geplante Outdoor-Ausstellung auf dem Parkplatz (G.-Hauptmann-Str., am ehemaligen OKA) mit entsprechendem Abstand. „Das soll keine Kritik an der Entscheidung der Stadt sein“, stellt Vorsitzender Michael Irmscher klar.