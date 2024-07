Stadt Leverkusen hält nach großen Industriehallen Ausschau Suche nach Interimsfeuerwache läuft

Bis eine neue Feuerwache Nord geplant und gebaut ist, vergehen noch Jahre. Selbst dann, wenn die Naturschutzverbände oder andere Interessensgruppen oder Einzelpersonen nicht den Klageweg beschreiten, um das von der Stadt avisierte Grundstück „Auf den Heunen“ im Landschaftsschutzgebiet an der Solinger Straße vor Versiegelung zu bewahren. Dass das ganze Vorhaben noch dauert, weiß auch die Stadt. Für die Zeit, bis eine neue Feuerwache gebaut ist, müsse eine Interimslösung für Opladen her, schrieb sie im Frühjahr in einem Beratungspapier für die Politik.