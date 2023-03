Angebot in Leverkusen/ Leichlingen Die Spargelsaison steht vor der Tür

Bauer Bossmann will seine Stände in Leichlingen, Hitdorf und Schlebusch spätestens am 20. April öffnen. In Hitdorf wird ein Stand in der Ringstraße 47a, beim Zweiradshop Giesel, zu finden sein. In Schlebusch gibt es Spargel an der Mülheimer Straße 140. Der genaue Standort in Leichlingen ist noch nicht bekannt.