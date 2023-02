Unter anderem diese Sitzungen laufen in Leverkusen Karneval in Leverkusen – das ist los am Wochenende

Verkleidungsfreunde kommen am Samstag in Schlebusch groß raus. Die KG Grün-Weiß-Schlebusch feiert ab 19.11 Uhr Kostümsitzung in der Gesamtschule Schlebusch. Mit dabei sind unter anderem Feuerwehrmann Kresse und De Rabaue. Karten über KGGruenWeissSchlebusch@gmx.de.