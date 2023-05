Leverkusener Ehepaar feiert ein besonderes Diamantenes Jubiläum Schlechtriems dirigieren seit 60 Jahren Chöre in der Stadt

„Im Mai 1963 übergab Wilhelm Hufen, der Gründer und damalige Leiter des Leverkusener Kinderchores, die Leitung an das Musikerehepaar. 50 Jahre lang fanden mehr als tausend Kinder und Jugendliche den Weg in diese Chorgemeinschaft, die immer größer wurde und sich daher allmählich in verschiedene Altersgruppen aufgliederte“, erzählen die Schlechtriems. „Im Jahre 1965 übergab dann der damalige Leiter des Jungen Singkreises Leverkusen, Karl Rüdiger, diesen gemischten Chor an Karl-Heinz Schlechtriem, der stimmbildnerisch und probentechnisch tatkräftig von seiner Ehefrau Theresia unterstützt wurde. Auch dieser Chor wurde ursprünglich von Wilhelm Hufen gegründet, dem eine einheitliche Leitung von Kinderchor und Kammerchor vorschwebte.“