Stadt Leverkusen zieht Zwischenfazit zu Pilotprojekt Rheindorf fremdelt mit mobilem Bürgerbüro

Gerade in Opladen verwundert das nicht, hier gab es jahrelang eine Dependance des Bürgerbüros im Verwaltungsgebäude Goethestraße. Als die Stadt es 2011 schloss und die Anlaufstelle für Personalausweis und Co. in Wiesdorf konzentrierte, forderte vor allem die Wählergruppierung Opladen Plus die Wiedereinführung eines Bürgerbüros im Stadtteil. Der Bürgerbürokoffer ist in dieser Hinsicht zumindest ein Kompromiss. Als das 23 Kilo leichte Koffer-Bürgerbüro zum ersten Mal „zu Gast“ in Opladen war, hatte OP Plus zur Feier des Tages Muffins gebacken.