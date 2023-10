Freigabe in Leverkusen-Rheindorf für Mitte Oktober geplant Die Pontonbrücke ist eingehängt

Mittwoch hängten Fachleute die Überführung über die Wupper in Rheindorf nahe Mündung in den Rhein per Kran ein, verbanden dann auf beiden Uferseiten die Teile miteinander. Soweit, so prima. Allerdings: Freigegeben wird die Brücke vorerst noch nicht. Rheinuferwegnutzer brauchen noch knapp eineinhalb Wochen Geduld. Denn: „Die Baustelle an der Pontonbrücke muss erst noch zurückgebaut werden“, sagt Max Laufer, Unternehmenssprecher von Currenta. Der Chempark-Betreiber ist auch für die Pontonbrücke zuständig. So müsse neben anderen Baustelleneinrichtungen unter anderem der große Kran abgebaut werden.