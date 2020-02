Närrische Kolpingssitzung : Karneval der leisen Töne

Leverkusen Die Närrische Kolpingsfamilie feierte die letzte Sitzung der Session.

Wohl selten war die Vorfreude auf den nächsten Tag so deutlich zu spüren, wie am Sonntag bei der Familiensitzung der Närrischen Kolpingsfamilie – der letzten Sitzung überhaupt in der Karnevalsession 2019/2020. Beim allerletzten Prinzenauftritt in der Stadthalle Bergisch Neukirchen hatte FLK-Präsident Uwe Krause alle Gäste aufgefordert, sich wegen des abgesagten Wiesdorfer Zuges bereits eine halbe Stunde früher als geplant zum Opladener Rosenmontagszug einzufinden. Viel Applaus bekam er für seine Bemerkung: „Ich finde es wahnsinnig toll, dass die Alt-Leverkusener Gesellschaften spontan beschlossen haben, wir gehen alle mit dem Zug in Opladen – passend zum Motto ‚Mir all sin Leverkusen‘“.