Leverkusen : Die Kunstnacht 2022 naht

INfo

Was und wann 18. Leverkusener Kunstnacht am 28. Oktober. Los geht es um 18 Uhr, offizielle Eröffnung in Schloss Morsbroich.

Wer Viele, viele Ateliers, Galerien und Museen und ungewöhnliche Orte in der ganzen Stadt.

Wie I „Zurzeit gibt es keine Auflagen zu Hygiene- und Sicherheitsbedingungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Ausnahme: In den Kunstnacht-Shuttles gilt natürlich die Maskenpflicht“, teilt die Stadt mit. Aktuelle Änderungen werden auf www.kulturstadtlev.de bekannt gegeben.

Wie II Wer auf nervige Parkplatzsuche verzichten will: Es sind fünf Kunstnacht-Shuttlebusse im Einsatz, die verschiedene Routen anbieten. Die Shuttlebusse sind von 18 bis 1 Uhr unterwegs. In Wiesdorf (Wöhlerstraße) und Opladen (Busbahnhof) gibt es Knotenpunkte, an denen sich die Routen kreuzen und das Shuttle gewechselt werden kann. In den Shuttles gibt‘s ein Überraschungskulturangebot.

www Auf www.kulturstadtlev.de gibt es den Kunstnachtflyer mit allen wichtigen Infos auf einen Blick.

Was noch Ab Sonntag 16. Oktober ist Kunst „made in Leverkusen“ zur Umrahmung der Kunstnacht bis Anfang November im gesamten Stadtgebiet auf Litfaßsäulen zu sehen.⇥LH