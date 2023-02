Klinikum Leverkusen „Die Krebstherapien werden immer präziser“

Jedes Jahr erkranken rund 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Die Deutsche Krebshilfe und die Internationale Vereinigung gegen Krebs (UICC) setzen sich seit Jahrzehnten für den Kampf gegen Krebs ein. Am diesjährigen Weltkrebstag, der zum 23. Mal stattfindet, lautet das Motto: „Versorgungslücken schließen“. Wir haben mit Utz Krug, Leiter des Onkologischen Zentrums am Klinikum Leverkusen, gesprochen. Er und seine Kollegen aus den unterschiedlichen Fachkliniken behandeln am Schlebuscher Klinikum jährlich rund 2000 Patienten mit den unterschiedlichsten Krebsarten. Schwerpunkte sind unter anderem Magen-, Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs, Brustkrebs, Krebs der weiblichen Geschlechtsorgane, Lungenkrebs, Prostata-, Blasen- und Nierenkrebs sowie Leukämien und Lymphdrüsenkrebs.