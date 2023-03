Unterstützung für Mädchen und Jungen in Leverkusen Die Jugendhilfe benötigt mehr Geld

Mitunter gerät ein Ratsherr in Konflikte, wenn er in zwei Rats-Gremien vertreten ist. So ging es CDU-Mann Stefan Hebbel als Vorsitzender des Kinder- und Jugendhilfe-Ausschuss am Donnerstag. Aus fachlicher Sicht sah er sehr wohl die Notwendigkeit, einen Antrag zur Absicherung eines niederschwelligen Beratungsangebotes der Katholischen Jugendagentur zu befürworten. So wie die Kollegen der anderen Fraktionen.