Avea zieht einen Monat nach der Einführung in Leverkusen Bilanz 160 Tonnen Biomüll sind eingesammelt

Als Hans-Jürgen Sprokamp vor 17 Jahren Chef der Avea wurde, war er erstmal irritiert. „Biotonne? Wieso haben die hier keine Biotonne? Die gibt es doch quasi überall“, habe er gedacht. Und so lange treibe das Thema Politik, Stadt und Avea schon um. Seit dem 2. Januar dieses Jahres, als die Leerung der braunen Tonne in Leverkusen Premiere an der Hitdorfer Straße feierte, sind Irritation und die ewige Frage nach der Biotonne in der Stadt Geschichte. 10.306 braune Tonnen werden genutzt. „Dass das Ganze freiwillig ist, ist im Grunde eine gute Sache, denn die Leute, die eine Tonne bestellt haben, wissen damit umzugehen“, betont Sprokamp.