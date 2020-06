Opladener Karnevalsgesellschaft : Altstadtfunken haben neuen Präsidenten

Opladen Harald Spanner (52) wurde in der Stadthalle Bergisch Neukirchen gewählt. Er tritt die Nachfolge von Rainer Martins an, der bereits Anfang des Jahres angekündigt hatte, seine Präsidentschaft nach 17 Jahren beenden zu wollen. Der erste Vorsitzende, Martin Steinkühler, wurde wiedergewählt.

Eigentlich kommen die Altstadtfunken Opladen vun 1902 an ihrem Vereinssitz, dem Funkenturm, zusammen. Wegen der Corona-Abstandregeln mussten sie ihre Hauptversammlung jedoch in die Stadthalle in Bergisch Neukirchen verlegen. „Da war die Akustik zwar nicht ganz so gut, aber es hat geklappt“, resümiert Senatspräsident Norbert Roß. Schließlich brachte die Sitzung eine bedeutende Änderung bei der Karnevalsgesellschaft: Der langjährige Altstadtfunken-Präsident Rainer Martins hatte sich nicht erneut zur Wahl gestellt.